В Кронштадте пройдет фестиваль воздушных змеев «Фортолёт»

4 и 5 июня состоится 4-й фестиваль воздушных змеев «Фортолёт» на форту «Константин» в Кронштадте. В зоне больших воздушных змеев ждем гигантов от 7-ми до 30-ти метров. Таких змеев вы ее не видели.

Вы можете стать полноправным участником фестиваля, запустить змея и прикоснуться к небу. На бесплатном мастер-классе по изготовлению змеев вы сделаете собственного летающего красавца. А еще на фестивале можно будет бесплатно создать песочную картину или отправиться в виртуальное путешествие. Для гостей приготовлено множество призов и подарков; конкурсы, розыгрыши и викторины ждут своих победителей.

Время работы фестиваля с 12:00 до 18:00.

Для зрителей и гостей в дни проведения фестиваля от г. Кронштадт будут курсировать бесплатные автобусы. Остановка находится при выезде из Кронштадта (Кронштадтское ш., 38). Интервал движения автобусов: каждые 15 минут.

Свободный вход для детей до 12 лет! А также для льготных категорий.

Ждём всех, кто хочет прикоснуться к небу https://vk.com/fortolet