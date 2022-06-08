В Сланцевском районе обнаружили двух мертвых мужчин по черным следам на потолке

В Сланцевском районе обнаружили двух мертвых мужчин по черным следам на потолке. Фото: Pexels

В Сланцевском районе обнаружили двух мертвых мужчин по черным следам на потолке. Фото: Pexels

Два уже разлагавшихся трупа обнаружили в одной из квартир в Сланцевском районе Ленинградской области.

Во вторник вечером, 7 июня, в правоохранительные органы обратились жители квартиры дома 25, корпус 4 по улице Ленина города Сланцы. Как стало известно Gazeta.SPB, соседи сообщили, что мужчина этажом выше не появляется уже неделю, а из его квартиры прямо с потолка течет что-то черное.

Злополучная квартира была вскрыта. Зайдя внутрь, правоохранители обнаружили тела двоих мужчин, которые уже начали гнить. При этом внешних признаков насильственной смерти на погибших обнаружено не было. Одним из трупов и был пропавшей хозяин квартиры 1992 года рождения.

В помещении также нашли паспорт на имя, предположительно, второго гражданина. В настоящее время трупы находятся в морге для установления причины смерти. С места происшествия изъяли шприц, связку ключей и заграничный паспорт на имя хозяина квартиры.

Все детали произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Колпино с 7 на 8 июня правоохранительные органы задержали девушку, которая находилась в федеральном розыске.