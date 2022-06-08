Спустя месяц в Колпино задержали молодую мать, избивавшую дочь и выдиравшую у нее волосы

Спустя месяц в Колпино задержали молодую мать, избивавшую дочь и выдиравшую у нее волосы. Фото: Baltphoto

Спустя месяц в Колпино задержали молодую мать, избивавшую дочь и выдиравшую у нее волосы. Фото: Baltphoto

В ночь с 7 на 8 июня правоохранительные органы задержали девушку, которая находилась в федеральном розыске.

Молодую мать поймали в Колпино. Как стало известно Gazeta.SPB, подсудимая находилась в федерально розыске с 12 мая. В настоящий момент задержанная помещена в изолятор.

Девушка 1998 года рождения подозревается в систематическом нанесении побоев своей дочери 2016 года рождения вплоть до 1 апреля 2021 года. Также девушка выдирала у ребенка волосы. По факту истязания и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждены уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что годовалый ребенок, предположительно, по недосмотру молодой матери выпал из окна квартиры на третьем этаже в Московском районе. По словам матери 1999 года рождения, во время того, как она мыла окна, мальчик воспользовался невнимательностью матер и забрался на подоконник, после чего и произошел страшный инцидент