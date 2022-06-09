Эндокринолог назвала овощ, способный обеспечить чувство насыщения и улучшить работу кишечника

По мнению экспертов существует овощ, способный быстро вызвать чувство насыщения и, кроме того, наладить работу кишечника.

Речь идет о редисе. Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева заметила, что этот овощ является самым низкокалорийным, при этом его употребление все равно способно вызвать чувство насыщения. Об этом сообщают «Известия».

Также по мнению эксперта, редис способен улучшить работу кишечника и состояние костей, волос и кожи.

В общей сложности калорийность редиса составляет всего порядка 16–20 ккал на 100 г. В нем присутствует клетчатка, которая благотворно влияет на пищеварение и на микрофлору кишечника. Именно благодаря клетчатке можно почувствовать насыщение.

Эндокринолог рассказала, что редис является лидером среди весенних овощей по содержанию витамина C. Так, в 100 г продукта содержится треть суточной нормы. В дополнение к полезным свойствам редиса можно сказать, что в нем присутствует кремний, который не так часто можно встретить в продуктах.

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