Кибер Фронт Z проведет в Петербурге обсуждение будущего мира «после Украины»

Стратегическая игра «После Украины», посвященная будущему мира, пройдет в Петербурге в пятницу, 10 июня.

Кибер Фронт Z организует в Петербурге серию мероприятий для обсуждения актуальной информационной повестки и дискуссий с экспертами о будущем нашей страны и мера. Первое мероприятие начнется в 18:00 на Университетской набережной, 25.

Организатором мероприятия стал Александр Рулев, создавший проект «Битвы трендов». По его инициативе пройдет игра «После Украины», участники которой попробуют смоделировать различные сценарии специальной военной операции и ее последствия.

По тому же адресу 11 и 12 июня также пройдут встречи с экспертами, в частности с известным интеллектуалом Анатолием Вассерманом, и исторические лекции.