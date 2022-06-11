Петербуржцы обсудят битву за Донбасс с интеллектуалом Анатолием Вассерманом

Кибер Фронт Z организует в Петербурге интеллектуальную дискуссию, посвященную актуальным вопросам информационной повестки. Приглашенный гость мероприятия легендарный знаток – Анатолий Вассерман.

Мероприятие пройдет в субботу, 11 июня, на Университетской набережной. В 18:00 к участникам встречи по видеосвязи подключится Анатолий Вассерман.

Среди вопросов, которые будут обсуждаться – битва за Донбасс, поставки западных вооружений на Украину и другие острые вопросы.

Эта встреча станет продолжением серии встреч, организованных Кибер Фронтом. На следующий день после встречи с Анатолием Вассерманом петербуржцы смогут посетить историческую лекцию о легендарном броске русских десантников на Приштину.