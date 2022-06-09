«Тинькофф банк» вводит ежемесячную комиссию для валютных счетов

Начиная с 23 июня у «Тинькофф банка» будет действовать комиссия за обслуживание валютных счетов.

Комиссия за обслуживания счетов в иностранной валюте заработает через 14 дней. Так, при балансе cвыше 1000 условных единиц она составит один процент в месяц. Об этом сообщают в Telegram-канале кредитной организации.

Отмечается, что комиссия коснется владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Списывать средства будут каждый день. Также до 30 июня «Тинькофф банк» отменит комиссию за SWIFT-переводы.

Отмечается, что банке решили прибегнуть к таким мерам в связи с ненадежностью иностранных партнеров по работе с валютой для России. Организация планирует уменьшить собственную валютную позицию.

Кроме того, с 23 июня клиент банка могут открыть накопительный счет в банке только в российских рублях. Уже существующие счета в европейской и американской валюте будут закрыты, а хранящиеся на них суммы переведут на счета клиентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первого июня у пользователей приложения «Тинькофф» возникли трудности с переводом денег, в том числе и с помощью Системы быстрых платежей. В банке прокомментировали эту ситуацию.