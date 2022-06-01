В работе мобильного приложения «Тинькофф банк» произошел сбой

В работе мобильного приложения &#171;Тинькофф банк&#187; произошел сбой
В работе мобильного приложения "Тинькофф банк" произошел сбой. Фото: Tinkoff Bank

В социальных сетях клиенты банка «Тинькофф» начали писать, что у них возникли трудности с переводом денег, в том числе и с помощью Системы быстрых платежей. В банке прокомментировали эту ситуацию.

Представитель «Тинькофф» заявил, что небольшая часть клиентов сейчас может столкнуться с затруднениями при совершении платежей в мобильном приложении банка, но в ближайшее время работа приложения будет полностью восстановлена. Об этом сообщает ТАСС .

Также в пресс-службе банка РБК добавили, что у части клиентов могут возникать проблемы и со входом в мобильное приложение.

Деньги также задерживаются при переводе с карт Сбербанка на «Тинькофф». Некоторые клиенты показывали, что при попытке перевода получали сообщение «банк получателя заблокирован». Также клиенты рассказывали, что встречались затруднения с приложением для бизнеса и эквайрингом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что атакованные СМИ должны быть взяты под региональные щиты кибербезопасности, считает сенатор РФ от Ленобласти, заместитель Секретаря Генерального совета «Единой России» Сергей Перминов.

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