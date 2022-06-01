Сергей Перминов предложил решение от кибернападений на региональные СМИ

Во-первых, и самых важных, — атакованные СМИ должны быть взяты под региональные щиты кибербезопасности. Такое мнение высказал по поводу актуальной в последнее время проблемы Ddos-атак сенатор РФ от Ленобласти, заместитель Секретаря Генерального совета «Единой России» Сергей Перминов.

С просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию к Перминову обратился Online47 в связи с частой блокировкой изданий. Здесь Перминов сразу же подчеркнул, что издания не в коем случае не должны оставаться с кибер-подразделением один на один. Защита региональных СМИ, по мнению эксперта, — государственная задача.