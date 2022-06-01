Сергей Перминов предложил решение от кибернападений на региональные СМИ

Сергей Перминов предложил решение от кибернападений на региональные СМИ
Сергей Перминов предложил решение от кибернападений на региональные СМИ. Фото: правительство Ленобласти

Во-первых, и самых важных, — атакованные СМИ должны быть взяты под региональные щиты кибербезопасности. Такое мнение высказал по поводу актуальной в последнее время проблемы Ddos-атак сенатор РФ от Ленобласти, заместитель Секретаря Генерального совета «Единой России» Сергей Перминов.

С просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию к Перминову обратился Online47 в связи с частой блокировкой изданий. Здесь Перминов сразу же подчеркнул, что издания не в коем случае не должны оставаться с кибер-подразделением один на один. Защита региональных СМИ, по мнению эксперта, — государственная задача.

«Мы теперь можем говорить, что против вас работают целые кибер-подразделения в Эстонии и Финляндии, специально созданные центры на Украине», — заявил Сергей Перминов.

Теперь атаки стали намного мощнее, чем даже в феврале, когда все только начиналось. Эксперт отметил, что в регионах есть структуры, которые должны отвечать за организацию информационной обороны, однако в нынешних условиях такие ведомства обязаны перестроить свою работу и быть готовыми отвечать на вызовы гибридной войны.Кроме того, по словам Сергея Перминова, к решению этой задачи должны быть привлечены региональные ведомства, отвечающие за цифровую безопасность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что отдельные СМИ Всеволожского района Ленобласти решили привлечь к себе внимание, говоря о Донбассе, считает журналист Александр Малькевич.

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