Малькевич раскритиковал отдельные СМИ Всеволожского района за «хайп» на теме Донбасса

Журналист Александр Малькевич считает, что отдельные СМИ Всеволожского района Ленобласти решили привлечь к себе внимание, говоря о Донбассе.

Первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич заявил в беседе с Online47, что журналисты одного из изданий Всеволожского района поставили под удар представителей областного правительства, которые сейчас находятся в подшефном городе Енакиево в ДНР.

По словам журналиста, СМИ решили «похайповать» на теме Донбасса. По его словам, некоторые блогеры или журналисты без согласования вскрыли личности чиновников из Ленобласти, которые с миссией отправились в Донбасс.

Малькевич считает, что в текущей ситуации журналисты не должны «вываливать на весь мир информацию о тех, кто просто хорошо выполняет свою работу». Журналист также назвал тех, кто пишет «отсебятину», добровольными западными информаторами.

Напомним, что Ленобласть взяла шефство над городом Енакиево в ДНР. Регион поможет восстановить разрушенные дома, дороги и социальные объекты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в здании правительства Ленобласти откроется выставка «Под знаменем Победы, под знаменем дедов и прадедов».