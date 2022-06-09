В Гатчине задержали молодого человека, проломившего череп мужчине на Генерала Кныша

В Гатчине задержали молодого человека, проломившего череп мужчине на Генерала Кныша
В Гатчине задержали молодого человека, проломившего череп мужчине на Генерала Кныша. Фото: Baltphoto

Правоохранительные органы обнаружили и задержали молодого человека, который подозревается в нанесении телесных повреждений мужчине во вторник вечером, 7 июня.

Двадцатитрехлетнего гражданина «по горячим следам» задержали в ночь с 7 на 8 июня недалеко от дома один 120 Гатчинской Дивизии. Как стало известно Gazeta.SPB, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сам инцидент произошел около 17:00 у дома 13 улицы Генерала Кныша. В ходе внезапно возникшего конфликта молодой человек нанес повреждения пострадавшему мужчине. В результате последний в тяжелом состоянии был госпитализирован с субарахноидальным кровоизлияниеи и перелом костей черепа в «Гатчинскую КМБ».

В настоящий момент подозреваемый находится в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что гражданин с Учебного переулка скончался в операционной от телесных повреждений, нанесенных ему несколько дней назад.

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