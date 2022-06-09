Требование о продаже половины валютной выручки экспортерам в России отменено

Требование о продаже половины валютной выручки экспортерам в России отменено
Требование о продаже половины валютной выручки экспортерам в России отменено. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным отменяется требование к экспортерам обязательно продавать половину валютной выручки.

Определять размер продажи валютной выручки теперь может правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Соответствующие требования были предъявлены к российским компаниям-экспортерам в конце февраля из-за сильного ослабления курса рубля. Сначала говорилось о 80%, но в конце мая на фоне начавшегося укрепления национальной валюты доля была снижена до 50%, что Минфин объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что инфляцию в России удалось взять под контроль, заявил во вторник, 7 июня, на совещании по вопросам экономики президент России Владимир Путин.

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