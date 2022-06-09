Песков: тех, кто отказались платить рублями за российский газ, уже отключили от поставок

Тех, кто отказались платить рублями за российский газ, уже отключили от поставок, подтвердил Песков. Фото: Кремль

Тех, кто отказались платить рублями за российский газ, уже отключили от поставок, подтвердил Песков. Фото: Кремль

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил отключение от поставок тех стран, которые отказались платить в рублях за газ из России.

Таким образом, западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, больше не получают поставки российского газа. При этом Песков добавил, что новых отключений не планируется. Об этом сообщают РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что система уже работает и налажена. По его словам те, кто получает газ, работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России.

Президент РФ Владимир Путин еще в конце марта поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Схема предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в Газпромбанке.

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