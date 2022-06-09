Невролог посоветовала обниматься с одеялом, чтобы лучше спать летом

Невролог посоветовала обниматься с одеялом, чтобы лучше спать летом
Россиянам назвали способ, который поможет лучше спать летом. Фото: Pexels

Часть жителей России жалуются на плохой сон летом. Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону невролог рекомендует использовать тяжелое одеяло.

Врач-невролог медицинского сервиса «Доктис» Анна Кудрявцева рассказала, что улучшить сон в короткие летние ночи поможет четыре простых совета. Парочкой рекомендаций эксперт поделилась с «Известиями».

За качество сна, напомнила Кудрявцева, отвечает гормон мелатонин, вырабатывающийся в темноте. Именно поэтому осенью и зимой, как правило, люди высыпаются лучше.

Для лучшего сна летом невролог посоветовала придерживаться некоторых правил. Во-первых, важно максимально затемнить помещение, повесив в спальне плотные шторы. Также желательно спать под тяжелым одеялом, а не заменять его легким или простыней, так как функция одеяла заключается не только в поддержании комфортной для сна температуры.

По данным шведских медиков, человек лучше спит в контакте с чем-то, или под тяжелым одеялом, потому что на него реагируют рецепторы кожи и вырабатывается эндорфин, как от объятий.

Лучше всего, если темнота будет присутствовать в спальне до планируемого времени пробуждения, тогда фаза сна не нарушится.

Эксперт заметила, что не благотворно влияют на сон чтение новостей, просмотр социальных сетей и телевизора.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что болезненные ощущения в конечностях могут быть вызваны не только травмой или стрессом. При наличии дискомфортных ощущений есть риск развития пяти опасных заболеваний.

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