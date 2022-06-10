В Пулково в понедельник отменили восемь рейсов

В Пулково в понедельник отменили восемь рейсов
В Пулково отменили рейсы. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

В пятницу, 10 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменены восемь авиарейсов и два задержаны. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Анталью (должен был вылететь в 3:05, 7:30), Даламан (15:25), Анапу (16:00), Москву (17:45), Нур-Султан (22:00), Мумбай (22:10), Ижевск (23:20).

Также есть два задержанных рейса. С опозданием вылетят самолеты авиакомпании Turkish Airlines до Антальи. Один из них должен был покинуть Северную столицу в 15:30, но его отложили до 15:55. Вылет второго, изначально назначенный на 13:05, перенесли на 13:40.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев в пятницу ожидает облачная с прояснениями погода и плюс 22.

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