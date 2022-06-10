Петербуржцев в пятницу ожидает облачная с прояснениями погода и плюс 22

В пятницу, 10 июня, воздух в Петербурге прогреется до плюс 22 градусов, на улице будет облачно с прояснениями.

Как сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня синоптическая ситуация будет во власти нового антициклона. Он надвигается на регион с запада и нагонит в Северную столицу небольшие облака, но дождей можно не ждать.

Температура воздуха днем достигнет плюс 20-22 градусов, а в Ленобласти может потеплеть до плюс 18 градусов. Подует северо-западный ветер 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление почти не изменится и будет около нормы — 761 мм рт.ст.

В субботу погода порадует петербуржцев отсутствием осадков и температурой до плюс 25 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно время открытия купального сезона в Петербурге.