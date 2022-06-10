Воспитательница детсада в Петербурге, где травмировалась 5-летняя девочка, стала фигурантом уголовного дела

Воспитательница детсада в Петербурге, где травмировалась 5-летняя девочка, стала фигурантом уголовного дела
Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге возбуждено дело после травмирования 5-летней девочки в детском саду в Калининском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении 51-летней воспитательницы детского сада на Гражданском проспекте. Сейчас педагог находится под подпиской о невыезде.

Напомним, инцидент произошел 8 июня около 17 часов на игровой площадке детского сада. Пятилетняя воспитанница упала с высоты 1,5 метра и ударилась животом о металлическую перекладину. Девочку госпитализировали с ушибом живота и разрывом правой доли печени третьей степени. Она в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 5-летнюю девочку госпитализировали с тяжелыми травмами живота после падения с качелей в детском саду на Вознесенском проспекте.

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