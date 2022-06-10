Бизнес сможет через «Госуслуги» жаловаться на нарушения моратория на проверки

Российские власти запустили на портале «Госуслуги» сервис, позволяющий предпринимателям сообщать о нарушениях моратория на проведение проверок бизнеса.

Благодаря новому сервису будет усилен контроль за соблюдением ограничений на проведение проверок. Поступившие от граждан и бизнесменов жалобы рассматриваются в течение одного рабочего дня.

Как считают эксперты, новым сервисом правительство рассчитывает снизить административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности.

Председатель петербургского отделения бизнес-объединения «Деловая Россия» Дмитрий Панов рассказал, что в текущей экономической ситуации предпринимателям важно, чтобы им не мешали работать. Любые проверки отнимают большое количество времени и усилий для подготовки всей необходимой документации.

«Поэтому текущее решение о том, что на портале «Госуслуг» можно оперативно получить ответ – это, конечно, будет вселять в предпринимателей определенную уверенность», – отметил Панов в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, у бизнеса в Северной столице очень высокий уровень доверия к контрольным органам с точки ненарушения прав предпринимателей.

«У нас очень высокий уровень взаимодействия предпринимателей и надзорных органов», – заключил специалист.

Мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса действует в России с 10 марта. Это позволит предпринимателям сэкономить 60-80 миллиардов рублей. За три месяца в стране отменили более 218 тысяч проверок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кабмин РФ расширит возможности портала Госуслуг.