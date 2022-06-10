Эндокринолог Фетисова рассказала, как выбрать хорошее мороженое

Полезное мороженое изготовлено из натуральных сливок, а не растительных жиров. Фото: pixabay

Полезное мороженое изготовлено из натуральных сливок, а не растительных жиров. Фото: pixabay

Сегодня отмечается Всемирный день мороженого. Врач-эндокринолог Надежда Фетисова рассказала, как выбрать не просто вкусный, но и полезный десерт.

Фетисова предостерегла любителей мороженого от употребления растаявшего и неоднократно замороженного десерта. Дело в том, что в таком состоянии продукт мог обсемениться бактериями и стать источником инфекции. Это запросто может привести к пищевому отравлению, передает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам врача, для выбора качественного мороженого нужно смотреть на его состав. Десерт должен быть сделан на натуральных сливках, а не растительных жирах.

«Все, что сделано на искусственных жирах – это уже искусственно измененные молекулы, в которых появляются трансжиры. Они могут нести вред здоровью, они будут форматировать воспаление», — объяснила Фетисова.

В натуральных же сливках содержатся полезные для здоровья вещества — фосфолипиды.

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