На Васильевском острове напротив Эрарты откроют коворкинг с сауной вместо фитнес-клуба

На Васильевском острове напротив Эрарты откроют коворкинг с сауной вместо фитнес-клуба
Новый коворкинг появится напротив Эрарты. Фото: pixabay

На следующей неделе на Васильевском острове появится коворкинг «Smart-Финансист» с сауной.

Как сообщает «Коммерсантъ», во вторник напротив музея Эрарта на 27-й линии Васильевского острова откроют пятый филиал сети коворкингов Smart. Он появится в здании, где до января работал фитнес-клуб Alex Fitness.

Коворкинг на 280 рабочих мест занимает около 2 тысяч кв. метров площади в жилом комплексе, где первые этажи отданы под коммерческую недвижимость. В реализацию проекта инвестировали порядка 30 миллионов рублей. Объект арендован на 10 лет. Также сообщается, что от прежнего арендатора коворкингу достались сауна, душевые и зал для йоги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов назначил временно исполняющих обязанности главы Пушкинского района и главы комитета территориального развития.

Smart васильевский остров коворкинг новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург примет матч за Суперкубок между «Зенитом» и ...
Глава Nokia предрек исчезновение привычных смартфонов к 2030 году
За неделю два петербуржца подхватили клещевой энцефалит
В Петербурге увеличат число автобусов до кладбищ в родительскую субботу и Троицу
Петербург поможет Мариуполю с вольерами для бездомных собак
Вице-губернатор Пиотровский сломал руку во время велогонки
Врач Бронникова: переизбыток витаминов А и D крайне опасен для здоровья
Сбер запустил проект «Российские истории — герои среди нас!»