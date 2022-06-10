На Васильевском острове напротив Эрарты откроют коворкинг с сауной вместо фитнес-клуба

На следующей неделе на Васильевском острове появится коворкинг «Smart-Финансист» с сауной.

Как сообщает «Коммерсантъ», во вторник напротив музея Эрарта на 27-й линии Васильевского острова откроют пятый филиал сети коворкингов Smart. Он появится в здании, где до января работал фитнес-клуб Alex Fitness.

Коворкинг на 280 рабочих мест занимает около 2 тысяч кв. метров площади в жилом комплексе, где первые этажи отданы под коммерческую недвижимость. В реализацию проекта инвестировали порядка 30 миллионов рублей. Объект арендован на 10 лет. Также сообщается, что от прежнего арендатора коворкингу достались сауна, душевые и зал для йоги.

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