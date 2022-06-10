Центробанк снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%

Совет директоров Центробанка на заседании в пятницу, 10 июня, понизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых.

В Банке России отметили, что внешние условия для экономики РФ остаются сложными и создают значительные ограничения для экономической деятельности. При этом замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем ЦБ ожидал в апреле.

По состоянию на 3 июня, годовая инфляция снизилась с апрельского показателя в 17,8% до 10%. В Центробанке заявили, что снижения общего показателя инфляции удалось добиться за счет изменения цен на ряд товаров и услуг после резкого скачка в марте.

Регулятор прогнозирует, что годовая инфляция по итогам 2022 года будет на уровне 14-17%.

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