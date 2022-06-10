Врач Бронникова: переизбыток витаминов А и D крайне опасен для здоровья

Все больше людей по всему миру сталкиваются с передозировкой витаминосодержащих препаратов. Тяжелая ситуация сложилась из-за бесконтрольного приема препаратов, которые отпускаются без рецептов.

Об опасности переизбытка витаминов рассказала врач Светлана Бронникова. По словам специалиста, фармацевтические компании производят больше количество качественных витаминных препаратов с очень высокой дозировкой действующего вещества. Их изначальная цель — компенсация дефицита витаминов. Однако продаются такие препарату без рецептов, поэтому контролировать их прием никак нельзя. Об этом пишет агентство «Прайм».

«Люди, используя витамины, думают, что это полезно, но это не так. Бесконтрольный прием витаминных препаратов несет в себе определенные риски», — предупредила врач.

Витаминные препараты делятся на два типа: поливитаминные и моновитаминные. Первые сбалансированы по составу, поэтому считаются более безопасными. А вот вторые сейчас представляют наибольшую опасность, поскольку приобрели популярность в Сети. Люди покупают их по советам интернет-экспертов, не консультируясь со специалистами.

Опаснее всего для человека будет передозировка жирорастворимыми витаминами, поскольку они быстро всасываются и медленно выводятся из организма.

«Самые неприятные передозировки — это передозировки витамином А и витамином D. Отмечу, что оба эти витамина нужны организму, но несут опасность при бесконтрольном их потреблении», — подчеркнула Бронникова.

Употребление больших доз витамина D, который отвечает за усвоение кальция в организме, без наличия показаний может привести к гиперкальцинозу. Это состояние особенно опасно для беременных, поскольку кальций ведет себя как гормон. Также избыток кальция может усугубить здоровье людей, у которых есть проблемы с желчным пузырем, нарушениями микрофлоры кишечника, воспалениями в кишечнике. Гиперкальциноз несет за собой такие последствия, как выпадение волос и повышение риска рака легких у курящих.

Избыток кальция в организме проявляется такими симптомами, как тошнота и рвота, раздражение на коже и сыпь.

Что касается витамина А, то его переизбыток может стать причиной нарушения зрения, работы почек и сердечно-сосудистой системы.

Бронникова добавила, что гипервитаминоз хоть и не несет смертельную опасность, но запросто может ухудшить состояние здоровья человека, если у него есть заболевания органов, которым вредит передозировка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эндокринолог Фетисова рассказала, как выбрать хорошее мороженое.