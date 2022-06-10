В Петербурге увеличат число автобусов до кладбищ в родительскую субботу и Троицу

Автобусы будут чаще ходить к городским кладбищам. Фото: комитет по транспорту

Автобусы будут чаще ходить к городским кладбищам. Фото: комитет по транспорту

На православные праздники в Петербурге усилят движение автобусов к городским кладбищах.

Как сообщает петербургский «Организатор перевозок», больше автобусов до городских кладбищ отправят в день Троицкой родительской субботы, в день Троицы и Духов день -11, 12 и 13 июня.

Число автобусов увеличат на маршрутах №90 и №195 до Южного кладбища, №397 и №398 до Северного кладбища, №138 до Крематория, №347 до Иликовского кладбища, №382 до Казанского кладбища.

11 и 12 июня на эти маршруты выделят дополнительные 59 автобусов, а 13 июня — 28 автобусов.

Кроме того, 11 июня увеличат количество электричек на участке Финляндский вокзал — Парголово, а 11 и 12 июня — на участке Финляндский вокзал — Ковалево — Мельничный ручей.

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