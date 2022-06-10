Кабмин выделил 1 млрд рублей на закупку госсимволики для школ

Правительство выделило почти 1 миллиард рублей на закупку государственной символики для школ страны.

Такое распоряжение сегодня, 10 июня, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

Федеральный центр направит более 970 миллионов рублей на обеспечение общеобразовательных учреждений госсимволами. На эти средства будут закуплены флаги, флагштоки и гербы РФ,

В этом году новые комплекты госсимволики получат 11 тысяч школ в 31 российском регионе, а к 2023 году ими будут обеспечены все общеобразовательные учреждения в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в российских школах с 1 сентября будут еженедельно исполнять гимн. Кроме того, по понедельникам в образовательных учреждениях будут поднимать государственный флаг. Эти нововведения будут обязательными для выполнения.