В выходные марафон «Белые ночи» ограничит движение транспорта в центре Петербурга

Из-за проведения ХХХI международного марафона «Белые ночи» в центре Северной столице временно изменят движение транспорта.

Сам марафон пройдет в ночь с 11 на 12 июня. В связи с этим движение транспорта будет ограничено на пять участках города. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Ограничения уже вступили в силу с 8 утра сегодняшнего дня, продолжатся они вплоть до 6 утра 12 июня. Перекрытие улиц будет осуществляться поэтапно.

Так, изменение движения коснутся Центрального, Петроградского и Василеостровского районов. Например, автобус №1 от конечной остановки «Наличная улица» пройдет по действующей трассе до 8-9-й линии В.О., далее по 8-9-й линиям В.О., Уральской улице, улице Одоевского, мосту Бетанкура, Мало-Петровскому мосту, Новоладожской улице, Пионерской улице, Чкаловскому проспекту и далее по действующей трассе.

Подробные изменения маршрутов представлены на официальном сайте Комитета по транспорту, все актуальные изменения будут также появляться там.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 18 июля на развязке КАД с Пулковским шоссе в Санкт-Петербурге будут перекрывать полосы.