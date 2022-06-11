В Петербурге на месяц вводится особый противопожарный режим

В Петербурге на месяц вводится особый противопожарный режим. Фото: Pexels

В Петербурге на месяц вводится особый противопожарный режим. Фото: Pexels

Начиная с сегодняшнего дня,11 июня, по 10 июля в Северной столице начинает действовать особый противопожарный режим.

В Петербурге подписано постановление, по которому с 11 июня по 10 июля запрещается разведение огня и проведение пожароопасных работ на территориях зеленых насаждений.

Кроме того запрещается применение пиротехники без согласования с ГУ МЧС по Санкт‑Петербургу. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Также в период действия особого противопожарного режима не допускается посещение лесов, расположенных в границах города. Тех, кто нарушит особый противопожарный режим, привлекут к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге 7 июня произошел квартирный пожар, в котором пострадала одна женщина. По прибытию выяснилось, что в Калининском районе загорелась отдельная, трехкомнатная квартира.