Доктор рассказала о пользе вакцинации в борьбе с герпесом III типа

Врач объяснила, что герпес III типа, или опоясывающий лишай, которую еще называют «второй» ветрянкой, может появиться у человека на фоне снижения иммунитета при травмах или хронических болезнях. Также немаловажным фактором может стать возраст. Сейчас герпес III типа становится моложе, — вероятность заболеть в 20% случаев есть у каждого. Об этом Садовская рассказала в своем Telegram-канале.

Эксперт отметила, что это достаточно жуткая болезнь. Встречаются сильнейшие боли, а последствия могут дойти дойди до полной потери слуха. По словам врача, процесс лечения долгий, при нем используются противовирусные, кортикостероиды и работа с неврологом.

«Полностью восстановиться получается только у 10% пациентов», — заявила Садовская.

Однако эксперт подчеркнула, что предотвратить это заболевание поможет своевременная вакцинация детей против ветрянки, а также взрослых старше 60 лет против опоясывающего лишая.

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