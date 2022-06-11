Врач-диетолог дала советы по выбору лучшей курицы в магазине

При выборе куриной тушки в магазине очень важно не ошибиться, считает врач-диетолог, терапевт Ольга Лушникова.

По ее мнению, есть несколько правил, по которым можно определить лучшую курицу в магазине. Соблюдение их поможет не прогадать с качеством продукции. Об этом специалист поделилась с «Газетой.Ru».

Так, Лушникова считает, то предпочтительно будет взять охлажденную фермерскую курицу, а вот от покупки замороженной курицы стоит вовсе отказаться. Также эксперт не советует брать куриное мясо в маринаде, так как очень часто недобросовестные продавцы с помощью специй и приправ маскируют некачественный продукт. Специалист подчеркнула, что идеальная курица должна иметь ровную и сухую поверхность без кровоподтеков.

Лушникова рассказала, что при надавливании на тушку, из нее не должна выделяться влага или оставаться след. Если так происходит, значит продукт замораживался.

Главным оценочным фактором является запах курицы. По словам Лушниковой, он должен быть свежим и приятным.

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