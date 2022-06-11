В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на исполнительного директора крупного банка

В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на исполнительного директора "Сбербанк". Фото: pexels

В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на исполнительного директора "Сбербанк". Фото: pexels

Два злоумышленника, которых подозревают в нападении на исполнительного директора крупного банка, задержаны и помещены в ИВС.

Сам инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июня в Василеостровском районе. Как стало известно Gazeta.SPB, тогда двое неизвестных мужчина у дома 17 по Морской набережной напали на исполнительного директора крупного банка, ударили по голове, отобрали телефон, рюкзак, банковские карты и документы. В общей сложности материальный ущерб составил 74 000 рублей.

У пострадавшего диагностировали ЗЧМТ, СГМ, множественные ушибы мягких тканей, ссадины лица и головы. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили.

Подозреваемых злоумышленников удалось вычислить 9 июня, а 10 числа было принято решение об их задержании. После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Также выяснилось, что один из задержанных уже был связан с наркотическими средствами, а другой связан с делами о грабеже.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге правоохранительный органы вечером 9 июня разбирались с делом об изнасиловании 35-летей женщины и похищении ее телефона на 7 тысяч рублей.