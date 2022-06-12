В Петербурге двое отобрали у пенсионера ружье и устроили стрельбу по окнам

Двое мужчин задержаны за ограбление 74-летнего пенсионера и хулиганскую стрельбу с балкона на Беломорской улице.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне около 17 часов в дверь пенсионера с Беломорской улицы, 28/2, начали стучаться двое неизвестных пьяных мужчин. Они не останавливались, поэтому пенсионер пошел открывать им дверь, прихватив охотничье ружье.

Ворвавшись в квартиру, неизвестные ударили пожилого петербуржца кулаком и в лицо, отобрали ружье и убежали в соседнюю квартиру. Там они вышли на балкон и выстрелили в окно дома напротив. От дроби стеклопакет разбился, из людей чудом никто не пострадал.

Пострадавший пенсионер вызвал полицию, которая задержала злоумышленников в той квартире, из которой они стреляли. В отдел попали 41-летний и 32-летний безработные мужчины.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что одного человека зарезали и одного ранили на территории «Севкабеля».