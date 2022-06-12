Туристический автобус переехал девочку на велосипеде на набережной Фонтанки

В центре Петербурга туристический автобус сбил девочку на велосипеде на пешеходном переходе.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло накануне в 14:40 у дома на набережной реки Фонтанки, 12. Автобус Mercedes-Benz Tourismo переехал 13-летнюю девочку, когда та ехала на велосипеде по пешеходному переходу на зеленый свет.

Юная велосипедистка получила серьезные травмы: закрытый перелом таза, обширную лоскутную рану левого бедра, закрытую черепно-мозговую травму и шок второй степени. Врачи детской городской больницы №2 оценивают ее состояние как тяжелое.

За рулем автобуса находился 53-летний водитель из Владимира. Проводится проверка, все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что семилетний мальчик попал под машину в Красном Селе.