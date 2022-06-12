Семилетний мальчик попал под машину в Красном Селе

Автомобиль «Митсубиси» сбил семилетнего пешехода в Красном Селе. Проводится проверка.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария с участием юного пешехода произошла накануне в 19:25 рядом с домом №67 по проспекту Ленина. Мальчик попытался перейти дорогу в неположенном месте, но попал под машину. Его сбил 30-летний водитель на «Митсубиси Лансер». Родителей ребенка рядом не было.

Мальчик получил множество травм: закрытую черепно-мозговую, ссадины колена, груди и таза, ушибы теменно-височной области, области правого уха, грудной клетки и таза, передней стенки живота. Он в больнице в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный водитель, задержанный на юге Петербурга со стрельбой, получил 12 суток ареста.