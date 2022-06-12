При взрыве газа в поселке Русско-Высоцкое пострадали два человека

При взрыве газа в поселке Русско-Высоцкое пострадали два человека
Взрыв газа в поселке Русско-Высоцкое. Фото: скриншот "Лопухинское сельское поселение"

Накануне вечером в поселке Русско-Высоцкое в Ленобласти произошел взрыв бытового газа. В больницу увезли двоих.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось около 20:50 на втором этаже во втором подъезде пятиэтажного панельного дома. Взрыв раздался в квартире 52-летней пенсионерки. В результате были повреждены окна и двери в подъезде, двери квартир и балконы.

Взрыв газа в поселке Русско-Высоцкое. Фото: скриншот «Лопухинское сельское поселение»

Не обошлось без пострадавших. Госпитализирован 30-летний сын хозяйки квартиры, получивший ожоги первой и второй степени площадью 80%, ушибы и гематомы, ожоговый шок. Также медики выяснили, что у него отравление неизвестными наркотическими веществами. В больницу также попал 27-летний мужчина из квартиры на третьем этаже, которому диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом скулы и верхней челюсти.

Из дома эвакуировали 40 человек. Администрация Ломоносовского района расселила жильцов из второго подъезда: шестеро размещены в местной школе, а 20 человек остались у родственников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец убил жену ударом деревянного бруска по голове в Ленобласти.

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