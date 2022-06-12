После взрыва газа в Русско-Высоцком возбуждено два уголовных дела

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту взрыва газа в квартире в поселке Русско-Высоцкое Ленобласти.

Как сообщили в областном управлении СК, первое дело возбудили по факту уничтожения или повреждения имущества по неосторожности, которое повлекло причинение крупного ущерба (ст.168 УК РФ), а второе — по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст. 118 УК РФ). Расследование продолжается.

В ходе проверки установлено, что взрыв произошел из-за скопления бытового газа на кухне и неосторожного обращения с огнем. В квартире были открыты газовые краны на плите.

На месте работали следователи, следователи-криминалисты, сотрудники полиции и МЧС.

Напомним, взрыв раздался в субботу около 20:50 в квартире на втором этаже пятиэтажного панельного дома. В результате были повреждены окна и двери в подъезде, соседние квартиры и балконы.

Пострадали два человека. Госпитализирован 30-летний сын хозяйки квартиры, где произошел взрыв. Он получил ожоги 80% тела первой и второй степени, ожоговый шок. Также медики диагностировали ему отравление неизвестными наркотическими веществами.

В больницу также попал 27-летний мужчина из квартиры на третьем этаже, которому диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом скулы и верхней челюсти.

Из дома эвакуировали 40 человек. Жильцов из второго подъезда, где произошел взрыв, расселили по решению администрации Ломоносовского района: шестеро размещены в местной школе, а 20 человек остались у родственников.