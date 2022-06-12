Экономист Гимпельсон: россиян ждет падение доходов на фоне санкций

Российских граждан в скором времени ожидает резкое падение доходов из-за санкций против РФ и контрсанкций.

Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон рассказал, что эксперты не ожидают серьезного увеличения безработицы в России, но при этом нет никаких сомнений, что россияне столкнутся с «нешуточным» ударом по трудовым доходам. По словам экономиста, текущий кризис может сильно затянуться, поскольку разговоров о снятии санкций и контрсанкций пока не идет. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Гимпельсон отметил, что пока санкции будут действовать, российская экономика будет постепенно снижаться. Из-за этого доходы населения стагнируют, а платежеспособность пострадает.

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