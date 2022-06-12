В Петербурге в День России заложили две подводные лодки проекта «Лада»

В День России на «Адмиралтейских верфях» торжественно заложили две подводные лодки проекта 677 «Лада».

Современные многоцелевые дизель-электрические подводные лодки «Вологда» и «Ярославль» стали четвертым и пятым кораблями в серии проекта, реализуемого на судостроительном предприятии для Военно-морского флота России.

Судостроители «Адмиралтейских верфей» продолжат строительство подводных лодок проекта «Лада», опираясь результаты эксплуатации головного корабля «Санкт-Петербург», который сегодня несет службу на Балтийском флоте.

Для строительства «Вологды» и «Ярославля» уже началась резка металла. На сегодняшний день подлодки проекта 677 являются самыми современными и перспективными неатомными подводными кораблями России, сообщили в «Адмиралтейских верфях».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пленарное заседание ПМЭФ с участием президента РФ пройдет 17 июня.