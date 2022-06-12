В ночь на 13 июня в Петербурге разведут только два моста

В ночь на понедельник в Петербурге не будут разводить большинство городских мостов. Это связано с празднованием Дня России.

Как сообщили в «Мостотресте», празднование Дня России отменило разводку всех мостов в Северной столице в ночь на 13 июня. Однако для проведения репетиции «Алых парусов» сделают исключение для Благовещенского и Дворцового мостов.

Так, грядущей ночью Благовещенский мост будет разведен в период с 22:50 до 23:25 и с 2:30 до 2:55. Дворцовый мост будет недоступен для автомобилистов с 00:30 до 2:50.

Остальные мосты разводиться не будут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Лахта Центр» окрасится в цвета триколора в честь Дня России. Небоскреб будет сиять цветами российского триколора в ночь с 12 на 13 июня. Подсветка на зданиях комплекса «Лахта Центр» будет включена с 23:00 до 3:00.