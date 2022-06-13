В аэропорту Пулково 13 июня отменены семь рейсов и четыре задержаны

В понедельник, 13 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменены семь авиарейсов и четыре задержаны. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Анталью (должен был вылететь в 3:05, 7:30), Салехард (12:35), Ларнаку (14:55), Анапу (16:00), Тамчи (21:55), Нур-Султан (22:00).

Также есть задержанные рейсы. С опозданием вылетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» до Калининграда, который должен был покинуть Северную столицу в 12:35, но его отложили до 13:20. Вылет рейса Turkish Airlines в Анталью перенесли с 13:05 на 14:00. Кроме того, задерживается рейс перевозчика Turkish Airlines до Стамбула — пассажиры улетят не в 15:25, а в 15:50. Самолет «Уральских авиалиний» до Москвы вылетит не в 17:45, а в 18:05.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.