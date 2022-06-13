Бриг «Россия» отрепетировал проход по Неве перед «Алыми парусами»

В Петербурге продолжается подготовка к главному празднику выпускников школ «Алым парусам».

Легендарный бриг «Россия» готовится предстать перед юными петербуржцами уже в пятницу, 24 июня. Минувшей ночью судно отрепетировало проход по акватории Невы. Корабль прошел мимо двух мостов — Благовещенского и Дворцового, которые развели специально для тренировки парусника. Остальные переправы разводить не стали из-за празднования Дня России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бриг «Россия» пришвартовался к петербургской дамбе для подготовки к «Алым парусам». Пока корабль будет на дамбе, на нем установят световое и музыкальное оборудование. Также перед праздником планируется провести тренировочные выходы.