Двести детей из Енакиево отдохнут летом в оздоровительных лагерях Ленобласти

Двести детей из Енакиево отдохнут летом в оздоровительных лагерях Ленобласти
Ленобласть поможет школам Енакиево с оборудованием. Фото: администрация Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Енакиево (ДНР) заявил, что 200 местных детей и воспитателей смогут провести лето в оздоровительных лагерях 47 региона.

Об этом глава Ленобласти сообщил во время посещения школы №2 в Енакиево, передает телеканал «ЛенТВ24».

По словам Дрозденко, Ленобласти направит в каждую енакиевскую школу по одному компьютерному классу и по одной интерактивной доске. Кроме того, образовательные учреждения получат от 47 региона духовые печи, морозильные камеры и холодильники. Также для школ Енакиево заказали учебники на 4,5 млн рублей.

«У нас все равно с вами будет общая программа. Мы никуда уже от этого не денемся», — заявил Дрозденко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дрозденко осмотрел прибывшие в Енакиево новые автобусы из Ленобласти.

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