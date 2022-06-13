Дорожная техника, отправленная Ленобластью, останется в Енакиево

Ленинградская область оставит в подшефном городе Енакиево (ДНР) всю дорожную технику, отправленную для восстановления дорог.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», вся дорожная техника, которую Ленобласть отправила в Енакиево и сейчас задействована в восстановлении дорог, останется в подшефном городе. Такое решение было принято во время рабочего визита губернатора 47 региона Александра Дрозденко и делегации из Ленобласти на Донбасс.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рабочие из Ленобласти восстанавливают дорогу к больнице в Енакиево. Сейчас рабочие проводят аварийно-ямочный ремонт, а в течение этого года дорожное полотно будет полностью восстановлено. Восстановление дороги позволит быстро добраться до медучреждения на машине.