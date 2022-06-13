Ленобласть поставит в больницу в Енакиево медицинское оборудование

Ленинградская область обеспечит больницу в подшефном городе Енакиево (ДНР) необходимой медицинской техникой.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», во время рабочей поездки в Енакиево губернатор 47 региона Александр Дрозденко встретился с медиками местной больницы. Врачи пожаловались делегации из Ленобласти на нехватку оборудования для лечения пациентов.

Дрозденко пообещал медикам, что в скором времени Ленобласть направит в енакиевскую больницу новое медицинское оборудования, в том числе аппараты для физиотерапии, УЗИ, ЭКГ и лапароскопические стойки.

Глава региона также рассказал, что некоторые врачи из Ленобласти хотят приехать на работу в Енакиево.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дорожная техника, отправленная Ленобластью, останется в Енакиево. Такое решение было принято во время рабочего визита губернатора 47 региона Александра Дрозденко на Донбасс.