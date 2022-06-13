Новый жилой квартал за 20 млрд рублей построят в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Петербурга появится новый жилой квартал, на строительство которого потратят 20 миллиардов рублей.

Новый жилой квартал на 5 тысяч жителей построят у развязки Шафировского и Индустриального проспекта. Застройщик «Строительный трест» уже подготавливает документацию, вывести жилой квартал на рынок планируется в начале 2023 года.

Площадь всех квартир составит 130 тысяч кв. метров, еще 15 тысяч кв. метров отдадут под коммерческую недвижимость. Новые дома появятся на земельном участке площадью 19,3 гектара, который раньше принадлежал совхозу «Ручьи». Об этом пишет портал «Недвижимость и строительство Петербурга».

Себестоимость строительства оценивается в 100 тысяч рублей за один квадратный метр. Еще по 50 тысяч потребуется на инженерию, дороги и социальную инфраструктуру. Всего в проект будет инвестировано около 20 миллиардов рублей.

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