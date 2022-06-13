Тяжелобольных жителей Енакиево отправят на лечение в Ленобласти

Тяжелобольных жителей Енакиево отправят на лечение в Ленобласти
Тяжелобольные жители Енакиево смогут пройти лечение в больницах Ленобласти. Фото: администрация Ленобласти

Жители Енакиево с тяжелыми диагнозами смогут проходить лечение в клиниках Ленинградской области.

Такое решение губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял во время рабочего визита на Донбасс, сообщает телеканал «ЛенТВ24».

Теперь тяжелобольные пациенты из Енакиево смогут лечиться в больницах 47 региона. Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда губернатора. При этом Дрозденко выразил надежду, что в скором времени система здравоохранения в Енакиево восстановится и помощь Ленобласти в этом вопросе больше не потребуется.

Жители Енакиево искренне поблагодарили губернатора и заявили, что это решение очень важно для них.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть поставит в больницу в Енакиево медицинское оборудование.

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