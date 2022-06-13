Власти Ленобласти и Енакиево заключили официальный договор о сотрудничестве

Власти Ленобласти и Енакиево заключили официальный договор о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве Ленобласти и Енакиево подписали 12 июня. Фото: администрация Ленобласти

Ленинградская область и город Енакиево в ДНР официально закрепили взаимное сотрудничество.

В воскресенье, 12 июня, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава администрации Енакиево Роман Храменков поставили подписи в официальном договоре о сотрудничестве. Договор был заключен во время концерта, посвященного Дню России.

Концерт и заключение соглашения прошли в самом большом Доме культуры Енакиево, зал которого вмещает более тысячи зрителей, сообщает телеканал «ЛенТВ24».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть поставит в больницу в Енакиево медицинское оборудование. Дрозденко пообещал местным медикам, что в скором времени Ленобласть направит в енакиевскую больницу новое медицинское оборудования, в том числе аппараты для физиотерапии, УЗИ, ЭКГ и лапароскопические стойки.

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