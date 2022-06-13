Дрозденко подарил городу Енакиево 50 млн рублей на покупку медицинского оборудования

Город Енакиево получил в подарок от Ленинградской области сертификат рублей на покупку медицинского оборудования.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», в День России и день официального подписания договора о сотрудничестве Енакиево и Ленобласти губернатор Александр Дрозденко преподнес жителям подшефного города первый подарок — сертификат на сумму 50 миллионов рублей, который можно будет потратить на покупку необходимой медицинской техники. По словам Дрозденко, оборудование уже закуплено.

Глава 47 региона отметил, что поставки оборудования для енакиевской больницы будут проходить поэтапно. Со временем будут приобретены и томограф, и КТ, и другое сложно оборудование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть поставит в больницу в Енакиево медицинское оборудование.