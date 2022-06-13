Половина месячной нормы осадков выпадет в Петербурге в ближайшие три дня

Половина месячной нормы осадков выпадет в Петербурге в ближайшие три дня
В Петербург придут сильные дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербург возвращаются сильные дожди. В предстоящие три дня выпадет около половины месячной нормы осадков.

Как рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, виновником дождей в Северной столице станет активный циклон с юго-запада. Лить начнет во вторник после полудня, когда центр циклонического вихря подберется к Новгородской области. А уже в среду центр циклона пройдет прямо через Петербург и Ленобласть, и дожди уже окажутся сильными. В четверг циклон продолжит свой путь в сторону Белого моря, но в городе на Неве погода улучшится только в пятницу.

Всего со вторника по четверг в Петербурге выпадет до 30-40 мм осадков, что составляет около нормы от июньской месячной нормы.

Одновременно с дождями в городе похолодает. Во вторник будет максимум +21 градус, а в среду — всего до +18 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что собранный за зиму снег в Петербурге не успеет растаять до конца лета.

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