Синоптик Леус: собранный за зиму снег в Петербурге не успеет растаять до конца лета

Снег на снегоплавильных пунктах будет таять до конца лета. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Снег на снегоплавильных пунктах будет таять до конца лета. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Петербургские снегоплавильные пункты «Водоканала» были закрыты еще в апреле, но собранный за зиму снег все еще не растаял, хотя на дворе уже июнь.

После закрытия снегоплавильных пунктов снег продолжает таять только за счет температуры воздуха и солнца. Чтобы ускорить процесс, «Водоканал» вплоть до конца июля будет рыхлить остатки снега с помощью экскаваторов.

«Этой зимой был рекордный объем снега, а температура весной была не самая высокая, поэтому снег тает не так интенсивно, приходится помогать с помощью техники», — рассказали Neva.Today в пресс-службе предприятия.

Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус пояснил, что для таяния снега нужна температура воздуха выше нуля. Но собранный «Водоканалом» снег — это сваленные в кучи уплотненные снежные массы, смешанные с песком, грязью и реагентами.

Из-за этого он может пролежать в пунктах до конца августа.

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