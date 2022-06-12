Лето в Петербурге за 30 лет стало длиннее на неделю

В Петербурге за последние три десятилетия значительно изменился климат. Весна стала длиннее на пять дней, а лето — на неделю.

Ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что теплее стали все месяцы года. Больше всего средняя температура выросла в январе — на 3 градуса. Меньше всего потеплел июнь — всего на 0,3 градуса. Об этом пишет Neva.Today.

По самой теплой погоде летом все еще лидирует июнь, а самым холодным месяцем зимы теперь является февраль, хотя раньше им считался январь.

Зима за последние 30 лет стала теплее на 2,5 градуса, а осень потеплела на 0,7 градуса.

Климатические изменения также коснулись и сроков сезонов. Например, раньше весна начиналась в среднем 28 марта, а теперь температура начала подниматься выше нуля примерно 21 марта. А лето обычно приходило 10 июня, но теперь в городе становится теплее +15 градусов уже 8 июня.

Что касается осадков, осень в Петербурге стала более сухой. А в летний период осадков стало больше примерно на 10%.

«Отчетливо видно общее потепление», – заключил Леус.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 11 июня стало самым теплым днем в 2022 году.