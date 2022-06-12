В Петербурге 11 июня стало самым теплым днем в 2022 году

В Петербурге 11 июня стало самым теплым днем в 2022 году
Петербург побил температурный рекорд по теплу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербург в субботу побил температурный рекорд по теплу этого года. На улице было почти плюс 25 градусов.

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил в своем Телеграм-канале, что погода 11 июня была настолько теплой, что день стал самым теплым в этом году. Однако первых плюс 25 градусов город пока не достиг. В разгар дня воздух прогрелся до отметки в 24,9 градуса.

«Ну ничего, в следующее потепление достигнет», — добавил Колесов.

По данным специалиста, после рекордного потепления температура начнет снижаться. К понедельнику на улице будет около 20-22 градусов. Сильного ветра при этом не будет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково 12 июня отменили семь рейсов и три задержали. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям.

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